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Названо место строительства первого завода Tesla в России

Иван Юминов

Технологии
Названо место строительства первого завода Tesla в России
Фото: Pixabay

Первый в России завод по производству электромобилей Tesla построят в Королеве. Об этом сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на источники в Минпромторге и Торгово-промышленной палате (ТПП) в воскресенье, 19 сентября.

— Принципиально решение по заводу в Королеве принято в Кремле. Это символично, — рассказал собеседник из ТПП.

Владелец компании Илон Маск известен любовью к российской космонавтике и ее истории, уточнил источник. Он неоднократно упоминал ученого и конструктора Сергея Королева, а также отмечал, что без его заслуг достижения Роскосмоса не были бы такими мощными.

Преимуществами города можно назвать то, что в нем исторически сосредоточены высококвалифицированные кадры. Они способны начать работу на высокотехнологичном производстве без особых временных и финансовых затрат, отмечает «Радио 1».

21 мая Маск заявил, что Tesla официально появится в России в скором времени. Также компания, по его словам, рассматривает возможность запуска производства в России.

В тот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился с предложением к Маску построить завод Tesla в Московской области. При этом глава региона отметил, что в области работают лучшие кадры.

Среди преимуществ области Воробьев также назвал безупречную логистику и существующее производство Mercedes. Кроме того, губернатор пообещал подобрать для Tesla «идеальное место».

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