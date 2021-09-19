Герман Клименко заявил о прозрачности онлайн-голосования благодаря блокчейну

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Технические возможности дистанционного электронного голосования делают его открытым, надежным и прозрачным. Такое мнение в воскресенье, 19 сентября, высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, контроль за процедурой голосования не мешает проведению выборов. На участках избирательной комиссии (УИК) наблюдатели фиксируют количество избирателей, процедуру голосования и многие другие факторы.

— А с помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь, потому что оно записано уже в ряде мест. Это вопрос к технологии. И, соответственно, благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя. Причем участок один, а наблюдателей — неограниченное количество, — заявил Герман Клименко.

Он отметил, что наблюдение за онлайн-голосованием предоставляет возможность проанализировать прошлое и динамику.

При этом на избирательных участках наблюдатели по личным причинам могут на некоторое время покинуть место работы и пропустить бюллетень. Однако в онлайн-системе такое невозможно, подчеркнул председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

— Например, у вас есть сомнения, что в течение этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Германа Клименко.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сообщили, что явка на дистанционное электронное голосование в Москве достигла рекордного показателя — 95,2 процента.