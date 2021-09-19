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Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев стал лидером на выборах местного главы в ходе их проведения 17–19 сентября. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В ведомстве отметили, что после обработки 33,33 процента протоколов данный кандидат набрал 57,99 процента голосов, передает «НСН».

Второе место пока заняла Марина Ким, представляющая партию «Справедливая Россия — За правду», и набрала 24,63 процента голосов избирателей.

Владимир Парфенов от Партии пенсионеров набрал 9,89 процента, а Бабек Мамедов от партии «Родина» — 3,37 процента, передает РИА Новости.

Также председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в России на 18:00 по московскому времени явка на выборы в Государственную думу составила 45,15 процента.

При этом на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) объявили, что явка на дистанционное электронное голосование в Москве достигла рекордного показателя — 95,2 процента.

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