Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Каждый из тех, кто проголосовал с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября, получит шанс выиграть квартиру в столице, автомобиль или призовые баллы (каждый балл равен одному рублю), которыми можно оплатить товары и услуги у партнеров программы «Миллион призов», — говорится в сообщении.

Узнать о выигрыше жители города смогут во время трансляции розыгрыша на телеканале «Москва 24» или на сайте акции. После 12:00 победителям розыгрыша также отправят СМС-сообщение от DIT_MOS с уведомлением о виде приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте для его получения.

При этом организаторы не просят совершать переводы или вводить номер банковской карты, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96 процентов.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.