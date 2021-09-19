МВД не зафиксировало существенного числа нарушений на выборах в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Большого числа нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму, не зафиксировано. Об этом заявил глава ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Михаил Давыдов в воскресенье, 19 сентября.

— На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют. Мы фиксируем, что в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде округов Приволжского федерального округа голосование уже закончено, — рассказал он.

Информации о существенных нарушениях, которые могут оказать влияние на выборы, ведомство не имеет, приводит слова Давыдова «Экономика сегодня».

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96 процентов.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве прошло без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могли отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.