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Владислав Ховалыг стал лидером на выборах главы Тувы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Владислав Ховалыг стал лидером на выборах главы Тувы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг, представляющий партию «Единая Россия», лидирует на выборах с результатом 94,69 процента после обработки 10,16 процента бюллетеней избирателей. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

При этом кандидат от партии КПРФ Чойгана Седен-оол набрала 1,45 процента голосов, а Айланмаа Кан-оол от партии «Зеленые» — 1,17 процента.

Меньше всего на данный момент набрали Владимир Чесноков от партии «Коммунисты России» и Андрей Сат от «Партии роста». Их показатели составили 0,97 и 0,81 процента соответственно, передает РИА Новости.

При этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев стал лидером на выборах местного главы в ходе их проведения 17–19 сентября.

В ведомстве отметили, что после обработки 33,33 процента протоколов данный кандидат набрал 57,99 процента голосов.

В воскресенье, 19 сентября, глава ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Михаил Давыдов заявил, что большого числа нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму, не зафиксировано.

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