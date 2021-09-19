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Почти два миллиона бюллетеней было выдано на онлайн-голосовании в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Почти два миллиона бюллетеней было выдано на онлайн-голосовании в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за время проведения выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва выдала 1 943 590 бюллетеней в столице. При этом 2 ‍014 ‍765 жителей города зарегистрировались на участие в онлайн-голосовании.

Отмечается, что среди проголосовавших в электронном формате разыгрываются призы: квартиры в Москве, автомобили и купоны на сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

Выигранные средства горожане смогут потратить на благотворительность, посещение заведений общественного питания, покупку предметов одежды, мебели, продуктов и лекарственных препаратов, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что прием бюллетеней в онлайн-формате завершили 19 сентября в 20:15 по местному времени.

В настоящий момент ключ шифрования для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) соединили в Москве. После этого специалисты начали расшифровывать голоса на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

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