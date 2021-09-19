Партия «Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Госдуму

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Правящая партия «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сообщили в воскресенье, 19 сентября, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В ведомстве отметили, что к такому выводу специалисты пришли после обработки 15 процентов бюллетеней и с учетом голосования по одномандатным округам, передает Интерфакс.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре ЦИК РФ заявили, что фракция «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Государственную думу восьмого созыва в Кемеровской области.

Результат партии в разных округах региона составил 72,4, 68,4, 71,7 и 72,7 процента, передает РИАМО.

Также временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг, представляющий «Единую Россию», пока лидирует с сильным преимуществом на выборах с результатом 94,69 процента после обработки 10,16 процента бюллетеней избирателей.

Отмечается, что кандидат от партии КПРФ Чойгана Седен-оол набрала 1,45 процента голосов, а Айланмаа Кан-оол от партии «Зеленые» — 1,17 процента.