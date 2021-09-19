Петр Толстой лидирует в Люблинском округе столицы на выборах в Госдуму
Сюжет:Выборы-2021
Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, представляющий партию «Единая Россия», пока лидирует в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в воскресенье, 19 сентября.
В ведомстве добавили, что пока в округе обработали 0,85 процента протоколов участков избирательных комиссий (УИК).
При этом на втором месте в расположился Роман Киселев от партии «Яблоко», набрав 12,82 процента, а на третьем — Владимир Бадмаев от партии РПСС, набрав 10,26 процента, передает РИА Новости.
Также в ЦИК РФ заявили, что правящая партия «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ.
К такому выводу специалисты пришли после обработки 15 процентов бюллетеней и с учетом голосования по одномандатным округам
В воскресенье, 19 сентября, в информационном центре Центральной избирательной комиссии объявили, что фракция «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Кемеровской области.