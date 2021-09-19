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Петр Толстой лидирует в Люблинском округе столицы на выборах в Госдуму

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Петр Толстой лидирует в Люблинском округе столицы на выборах в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, представляющий партию «Единая Россия», пока лидирует в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в воскресенье, 19 сентября.

В ведомстве добавили, что пока в округе обработали 0,85 процента протоколов участков избирательных комиссий (УИК).

При этом на втором месте в расположился Роман Киселев от партии «Яблоко», набрав 12,82 процента, а на третьем — Владимир Бадмаев от партии РПСС, набрав 10,26 процента, передает РИА Новости.

Также в ЦИК РФ заявили, что правящая партия «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ.

К такому выводу специалисты пришли после обработки 15 процентов бюллетеней и с учетом голосования по одномандатным округам

В воскресенье, 19 сентября, в информационном центре Центральной избирательной комиссии объявили, что фракция «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Кемеровской области.

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