Анатолий Вассерман лидирует по одномандатному округу в столице на выборах в Госдуму

Фото: Из личноно архива Вассермана

Телеведущий Анатолий Вассерман, представляющий правящую партию «Единая Россия», стал лидером на выборах депутатов в Государственную думу России по результатам голосования в одномандатном Преображенском округе Москвы. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в воскресенье, 19 сентября.

В ведомстве добавили, что на данный момент в округе обработали 0,40 процента бюллетеней.

По последним данным, Анатолий Вассерман набрал 37,5 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.

При этом вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, представляющий фракцию «Единая Россия», тоже пока лидирует в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента.

Здесь специалисты обработали 0,85 процента протоколов участков избирательных комиссий (УИК).

В воскресенье, 19 сентября, в ЦИК России объявили, что «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ.