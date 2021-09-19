Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анатолий Вассерман лидирует по одномандатному округу в столице на выборах в Госдуму

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Анатолий Вассерман лидирует по одномандатному округу в столице на выборах в Госдуму
Фото: Из личноно архива Вассермана

Телеведущий Анатолий Вассерман, представляющий правящую партию «Единая Россия», стал лидером на выборах депутатов в Государственную думу России по результатам голосования в одномандатном Преображенском округе Москвы. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в воскресенье, 19 сентября.

В ведомстве добавили, что на данный момент в округе обработали 0,40 процента бюллетеней.

По последним данным, Анатолий Вассерман набрал 37,5 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.

При этом вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, представляющий фракцию «Единая Россия», тоже пока лидирует в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента.

Здесь специалисты обработали 0,85 процента протоколов участков избирательных комиссий (УИК).

В воскресенье, 19 сентября, в ЦИК России объявили, что «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получила простое большинство голосов избирателей на выборах в Государственную думу РФ.

Читайте также:
ПреображенскоеАнатолий Вассерманпартия «Единая Россия»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте