Матвиенко заявила о санкциях против совершивших кибератаки на выборах в Госдуму стран

Фото: Пресс-служба Совфеда

Возможное введение санкционных мер в отношении зарубежных стран, проводивших хакерские атаки на электронные порталы на выборах депутатов в Государственную думу РФ, не исключили в Совете Федерации. Такое предложение высказала спикер ведомства Валентина Матвиенко в понедельник, 20 сентября.

— Очень выросло количество хакерских атак. И на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК). И известно, понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов в эти страны с представлением. Пусть они разбираются, — заявила спикер.

Валентина Матвиенко добавила, что при наличии оснований санкции против других государств будут введены.

При этом глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что ведомство планирует обратиться в вышестоящие инстанции из-за иностранных призывов к кибератакам на электронные выборные системы России, передает ТАСС.

В воскресенье, 19 сентября, Валентина Матвиенко подчеркнула, что выборы депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва прошли совершенно открыто и прозрачно.

По ее словам, процедура голосования показала эффективность и дееспособность избирательного законодательства в России.