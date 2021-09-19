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Валентина Матвиенко назвала выборы в Госдуму абсолютно прозрачными и легитимными

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Валентина Матвиенко назвала выборы в Госдуму абсолютно прозрачными и легитимными
Фото: Пресс-служба Совфеда

Выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва прошли совершенно открыто и прозрачно. Такое мнение в воскресенье, 19 сентября, высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, процедура голосования показала эффективность и дееспособность избирательного законодательства в России.

— Выборы состоялись. Это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными, — отметила спикер.

Также Валентина Матвиенко в беседе с телеканалом «Россия 1» добавила, что серьезных нарушений на выборах в Госдуму зафиксировано не было.

В воскресенье, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, что все предпринятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу.

По ее словам, в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами. Такая мера была предпринята из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений.

При этом она подтвердила 12 случаев вбросов на выборах в Государственную думу. Элла Памфилова заключила, что соответствующие бюллетени признаны недействительными.

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