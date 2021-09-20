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Автомобиль наехал на мачту городского освещения на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Автомобиль наехал на мачту городского освещения на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 44 Карта всех событий

На территории столичного района Аэропорт, на севере Москвы, машина наехала на мачту городского освещения. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 44. В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

В ведомственном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что движение транспорта не затруднено.

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с бензовозом на МКАД. Авария произошла в воскресенье, 19 сентября, в 3:35 на внутренней стороне МКАД. Водитель бензовоза «ДАФ» врезался в стоящий КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убирающих проезжую часть.

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