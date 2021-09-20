Сильный дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве 20 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В понедельник, 20 сентября, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс пять-семь градусов. В Подмосковье температура ожидается четыре-девять градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе в начале недели будет холодной, дождливой и ветреной. Атмосферное давление останется чуть выше нормального, содержание кислорода в пределах климатических значений.

Влажно-прохладные дискомфортные условия могут провоцировать рост метеообусловленных обострений хронических заболеваний суставов, бронхов и легких, особенно после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний дыхательной системы. Лечение по показаниям, назначенных врачом, и соблюдение профилактических мероприятий необходимо строго выполнять, особенно в межсезонье, так как некомфортные погодные условия в этот период могут часто приводить к обострениям и ухудшениям самочувствия.

Синоптик назвал причину сильного ветра и дождя в в Москве и Подмосковье. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный дождь и порывы ветра в столичном регионе наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части РФ образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.