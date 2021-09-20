Тренер ПСЖ прокомментировал замену Месси в матче с «Лионом»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче против «Лиона».

По словам специалиста, клуб «Пари Сен-Жермен» состоит из 35 человек, в то время как на поле одновременно могут находиться только 11 игроков.

— Я думаю только о лучшем решении в каждой игре, для каждого игрока, как и любой тренер. Мы здесь для того, чтобы принимать решения. Иногда эти решения будут радовать, иногда — нет, — заявил Почеттино.

Он также добавил, что исключает вероятность конфликта с аргентинским спортсменом, потому как он лично сказал Почеттино, что «все в порядке».

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Мессии в свою очередь отказался пожать руку главному тренеру своей команды, когда проходил мимо него к скамейке после решения о замене, передает L`Equipe.

Команда «Пари Сен-Жермен» обыграла клуб «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу в понедельник, 20 сентября.

Матч на поле «Пари Сен-Жермен» завершился со счетом 2:1. У гостей гол забил Лукас Пакета (53-я минута), парижанам помог отыграться мяч Неймара да Силвы Сантоса Жуниорса — пенальти (65-я минута), а Мауро Икарди забил победный гол (90+2).

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был заменен в середине второго тайма — на 76-й минуте.