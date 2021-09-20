Партия «Единая Россия» победила на выборах в Ивановской области

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Партия «Единая Россия» победила на выборах депутатов в Государственную думу в Ивановской области после обработки ста процентов протоколов. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в избирательной комиссии региона.

Согласно подсчетам, лидирующая партия набрала в округе 36,5 процента голосов. На втором месте — партия КПРФ с 27,94 процента голосов. Далее расположились ЛДПР — 9,43 процента, «Справедливая Россия — За Правду» — 7,65 процента и «Новые люди» — 5,92 процента, передает РИА Новости.

Кроме того, «Единая Россия» получила 47,19 процента голосов избирателей на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам по результатам обработки 60,18 процента протоколов. Это следует из данных на 6 утра понедельника, 20 сентября, Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

До этого заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.

Он подчеркнул, что в 18:00 по московскому времени ведомство обнародовало показатели, собранные вручную в участковых избирательных комиссиях (УИК).