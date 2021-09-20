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Партия «Единая Россия» осталась лидером после обработки 60 процентов протоколов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Партия «Единая Россия» осталась лидером после обработки 60 процентов протоколов
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Фракция «Единая Россия» получила 47,19 процента голосов избирателей на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам по результатам обработки 60,18 процента протоколов. Это следует из данных на понедельник, 20 сентября, Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

КПРФ набрала 20,88 процента голосов, ЛДПР — 7,89 процента, «Справедливая Россия — За правду» — 7,54 процента, «Новые люди» — 5,77 процента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

«Единая Россия» лидирует по партийным спискам на выборах в Москве. Фракция «Единая Россия» занимает первое место с 38,7 процента голосов избирателей после обработки 49,6 процента протоколов.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре ЦИК РФ заявили, что фракция «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Государственную думу восьмого созыва в Кемеровской области.

Также временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг, представляющий «Единую Россию», лидирует с сильным преимуществом на выборах с результатом 94,69 процента после обработки 10,16 процента бюллетеней избирателей.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая победила на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу. Она набрала 40,43 процента голосов избирателей.

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