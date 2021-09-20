«Единая Россия» лидирует по партийным спискам на выборах в Москве

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Фракция «Единая Россия» лидирует по партийным спискам на выборах в Государственную думу в Москве с 38,7 процента голосов избирателей после обработки 49,6 процента протоколов. Это следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами в понедельник, 20 сентября.

У КПРФ 21,3 процента голосов, ЛДПР — 7,3 процента, «Новых людей» — 7,2 процента, «Справедливой России» — 7,2 процента.

Партия «Яблоко» набрала 4,4 процента голосов, «Партия пенсионеров» — 2,8 процента, «Зеленые» — 2,6 процента, РПСС – 1,9 процента, «Зеленая альтернатива» — 1,9 процента, «Родина» — 1,2 процента, Партия Роста — 1,2 процента, «Коммунисты России» — 1,1 процента, «Гражданская платформа» — 0,3 процента, передает РИА Новости.

Партия «Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Госдуму. К такому выводу специалисты ЦИК пришли после обработки 15 процентов бюллетеней и с учетом голосования по одномандатным округам.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре ЦИК РФ заявили, что фракция «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Государственную думу восьмого созыва в Кемеровской области.

Также временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг, представляющий «Единую Россию», лидирует с сильным преимуществом на выборах с результатом 94,69 процента после обработки 10,16 процента бюллетеней избирателей.