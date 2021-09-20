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Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае

Юлия Курганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Яровая победила на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая победила на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу. Она набрала 40,43 процента голосов избирателей. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина по итогам обработки 100 процентов протоколов.

Второе место занял Литвинов Роман с 19,05 процента голосов, на третьем месте Калашников Валерий — 11,55 процента, передает РИА Новости.

Михаил Дегтярев стал лидером на выборах главы Хабаровского края. В ЦИК отметили, что после обработки 90,14 процента бюллетеней Дегтярев набрал 57,2 процента голосов избирателей.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.

Он подчеркнул, что в 18:00 по московскому времени ведомство обнародовало показатели, собранные вручную в участковых избирательных комиссиях (УИК).

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