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Михаил Дегтярев стал лидером на выборах главы Хабаровского края

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Михаил Дегтярев стал лидером на выборах главы Хабаровского края
Фото: khabkrai.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пока лидирует на выборах главы региона. Об этом сообщили в понедельник, 20 сентября, в информационном отделе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В ведомстве отметили, что после обработки 90,14 процента бюллетеней Михаил Дегтярев набрал 57,2 процента голосов избирателей.

Прим этом на втором месте расположилась Марина Ким от фракции «Справедливая Россия», набрав 24,94 процента голосов. Третье место занял кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов — 3,48 процента.

В ТАСС пояснили, что для победы кандидат в губернаторы Хабаровского края должен набрать 50 процентов голосов плюс один голос.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.

Он подчеркнул, что в 18:00 по московскому времени ведомство обнародовало показатели, собранные вручную в участковых избирательных комиссиях (УИК).

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