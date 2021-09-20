Ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса

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В организме могут сформироваться «гибкие» антитела, способные защитить человека от новых штаммов коронавируса, если иммунитет после перенесенного COVID-19 наложится на иммунитет после вакцинации препаратами Pfizer или Moderna. К такому выводу пришли британские ученые в результате исследований.

Специалисты предполагают, что совокупный иммунитет после болезни и вакцинации может стать «сверхеловеческим» и «гибридным», передает The Telegraph.

При этом до этого ученые Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против «дельта»-штамма коронавирусной инфекции спустя время снижается. В процессе анализа специалисты сравнили перечисленные вакцины. В результате Pfizer-BioNTech показала 85 процентов эффективности после введения второго компонента, а AstraZeneca — лишь 68 процентов. Через три месяца после вакцинации действенность Pfizer-BioNTech упала до 75 процентов, а AstraZeneca — до 61 процента.

19 сентября главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что для полноценной защиты организма от коронавируса возможно придется увеличить количество доз вакцины до трех. Он сообщил, что такая мера может быть применена как минимум к мРНК вакцинам. К ним относится препарат от компании Pfizer, например. По словам советника, такие вакцины сначала следует применять стандартным способом — ввести два компонента, а срок между ними — от двух до трех недель. Третий компонент Фаучи предлагает вколоть спустя несколько месяцев.