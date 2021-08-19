Ученые заявили, что эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca ослабевает

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Ученые Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против «дельта»-штамма коронавирусной инфекции спустя время снижается. Соответствующий препринт исследования опубликовали в четверг, 19 августа.

В процессе анализа специалисты сравнили перечисленные вакцины. В результате Pfizer-BioNTech показала 85 процентов эффективности после введения второго компонента, а AstraZeneca — лишь 68 процентов.

При этом через три месяца после вакцинации действенность Pfizer-BioNTech упала до 75 процентов, а AstraZeneca — до 61 процента.

Помимо этого, в опубликованном материале отмечается, что исследования длились с декабря 2020 года по август 2021 года. В рамках его реализации ученые проанализировали два с половиной миллиона тестовых мазков.

Также РИА Новости сообщает, что, несмотря на полученные выводы, эффективность Pfizer-BioNTech и AstraZeneca высока.

Иммунолог Дарья Карташева-Эберц объяснила, что реакции на введение вакцины против коронавируса совершенно нормальны. Эксперт подчеркнула, что реакции и осложнения — это разные вещи. Поэтому в случае с осложнениями следует немедленно их диагностировать, а после назначить нужное лечение.