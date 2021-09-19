В США предложили увеличить количество доз при вакцинации от коронавируса до трех

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Для полноценной защиты организма от коронавируса возможно придется увеличить количество доз вакцины до трех. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Он сообщил, что такая мера может быть применена как минимум к мРНК вакцинам. К ним относится препарат от компании Pfizer, например. По словам советника, такие вакцины сначала следует применять стандартным способом — ввести два компонента, а срок между ними от двух до трех недель. Третий компонент Фаучи предлагает вколоть спустя несколько месяцев.

В интервью газете The Telegraph он добавил, что неизвестно, нужен ли будет третий компонент при вакцинировании детей.

До этого сообщалось, что европейский регулятор одобрит детские вакцины от коронавируса к ноябрю.

В настоящее время дети чаще болеют коронавирусом, так как он стал более агрессивным. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, взрослые должны сделать все, чтобы защитить детей от COVID-19. Он пояснил, что на данный момент коронавирус стал распространяться быстрее, чем ранее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».