Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

В США предложили увеличить количество доз при вакцинации от коронавируса до трех

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
В США предложили увеличить количество доз при вакцинации от коронавируса до трех
Фото: flickr.com/NIAID

Для полноценной защиты организма от коронавируса возможно придется увеличить количество доз вакцины до трех. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Он сообщил, что такая мера может быть применена как минимум к мРНК вакцинам. К ним относится препарат от компании Pfizer, например. По словам советника, такие вакцины сначала следует применять стандартным способом — ввести два компонента, а срок между ними от двух до трех недель. Третий компонент Фаучи предлагает вколоть спустя несколько месяцев.

В интервью газете The Telegraph он добавил, что неизвестно, нужен ли будет третий компонент при вакцинировании детей.

До этого сообщалось, что европейский регулятор одобрит детские вакцины от коронавируса к ноябрю.

В настоящее время дети чаще болеют коронавирусом, так как он стал более агрессивным. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, взрослые должны сделать все, чтобы защитить детей от COVID-19. Он пояснил, что на данный момент коронавирус стал распространяться быстрее, чем ранее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Читайте также:
КоронавирусСШАВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте