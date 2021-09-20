Экстрасенс Мехди Вафа назвал главных женщин-манипуляторов по знаку зодиака

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Представительницы прекрасного пола часто прибегают к хитростям, чтобы добиться желаемого. Однако среди знаков зодиака есть дамы, которым удается это лучше всего. Список из пяти самых манипулятивных знаков составил победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

На пятом месте в его рейтинге расположились Козероги. Это женщины уверены в своих силах и обладают выдающимся обаянием. Именно оно является их секретным оружием. Такая леди допустит к себе не каждого мужчину. Для того, чтобы добиться ее расположения, придется приложить немало усилий.

На четвертом месте оказались Раки. Они, как правило, действуют «тихо» и не привлекают к своим манипуляциям слишком много внимания. Они видят цель и идут к ней. Женщинам-Ракам важно быть главной в отношениях. Сопротивляться этому желанию бывает крайне сложно.

Третье место занимают Водолеи. Дамы этого знака отличаются женственностью и харизмой. Развитая интуиция, интеллект и самолюбие помогают Водолеям добиваться желаемого любой ценой.

Второе место — Скорпионы. Несмотря на то, что этот знак нельзя назвать слишком прямолинейным, ему удается добиваться успеха с помощью разных хитростей. Сначала вторая половинка Скорпионов не замечает подвоха, однако потом манипуляции этого знака начинают набирать обороты.

Самыми манипулятивными в данном рейтинге являются Львы. Их лозунг — «Вижу цель, не вижу препятствий!». С помощью своих ухищрений этот знак способен изменить мир. Дамы-Львы слишком умны, чтобы растрачивать себя впустую. Такие женщины, как правило, знают ответы на все вопросы и умеют забирать свое. По словам Эбрагими Вафа, дорогу таким львицам лучше не переходить, пишет StarHit.

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