В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работу в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно, — рассказала заммэра.

Мобильные пункты будут работать ежедневно. В будние дни они готовы принять посетителей с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00.

Ознакомиться с их расположением и информацией о вакцинации от гриппа можно на сайте столичного департамента здравоохранения.

Прививку от гриппа может сделать любой желающий старше восемнадцати лет, независимо от места регистрации. Для этого понадобится лишь российский паспорт и согласие, которое заполняется на месте. Перед прививкой пациента проходит медицинский осмотр, в результате которого выявляются возможные противопоказания. После постановки вакцины человеку выдается сертификат. Процедура занимает около 10–15 минут.

Кроме того, сделать прививку от гриппа жители столицы могут во всех поликлиниках города, пишет официальный сайт мэра Москвы.