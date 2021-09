Диетолог назвала продукты, которые сокращают продолжительность жизни

Фото: Pixabay

Пища, которая подвергается активной переработке, содержит наибольшее количество калорий. В такой еде, как правило, не хватает клетчатки и других полезных веществ. О том, какие именно продукты негативно влияют на здоровье человека, рассказала американский диетолог Кэтрин Зерацки.

По ее словам, самыми вредными для организма являются переработанное красное мясо, жареная пища, полуфабрикаты и алкоголь.

Кроме того, тем людям, которые следят за состоянием своего здоровья, стоит отказаться от покупки хлеба в обычных магазинах.

Специалист подытожила, что самыми полезными для человека являются натуральные продукты, которые не были переработаны ни разу, передает Eat This, Not That.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три безвредные для фигуры альтернативы шоколаду. При выборе сухофруктов предпочтение необходимо отдать яблокам, грушам, кураге и черносливу, рассказал он. Также на рынке, по словам врача, появился очень хороший шоколад, который ничем не надо заменять.