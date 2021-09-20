Около пятой части месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшую ночь в столице выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет одну пятую часть от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синяков.

— За прошлую ночь в столице выпало 12 миллиметров осадков. Норма за месяц — 68 миллиметров. Это 1/5 месячной нормы, — приводит слова синоптика RT.

Он отметил, что дожди продолжат идти в столице в понедельник, 20 сентября. В течение дня может выпасть от восьми до десяти миллиметров осадков.

Как заверил столичный Комплекс городского хозяйства, обрушившаяся на Москву непогода не отразилась на работе систем жизнеобеспечения города. Для предотвращения последствий дождя и сильного ветра на столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

До этого синоптик назвал причину непогоды в Москве и регионе. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный дождь и порывы ветра наблюдаются из-за того, что на севере европейской части РФ образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.