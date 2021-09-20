Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции станции метро «Варшавская»

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции станции метро «Варшавская»
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, метро Варшавская Карта всех событий

На станции «Варшавская» бывшей Каховской ветки, которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции демонтировали старые инженерные системы и завершили устройство новой монолитной платформы.

— В настоящее время идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений, — рассказал заммэра.

Как отметили Москомархитектуре, в ходе работ будут также обновлены входные зоны станции.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что платформу станции украсят мрамором и панно на историческую тему.

1-й и 2-й выходы оформят в виде стеклянных павильонов. Расположенный возле торгового центра выход 3 облицуют панелями из оцинкованной стали. Здесь установят витраж и вентиляционную решетку из перфорированных панелей, имитирующих «огни города».

— Этот проект сумел совместить уже привычные пассажирам элементы с качественной современной отделкой. Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастом к ним будут выполнены колонны темного цвета, также сделанные из мрамора. В архитектурном решении облицовки вестибюлей используется «диалог» металла и камня, в облицовке центральной части — мотивы сохраняемых панно, — рассказал Сергей Кузнецов.

Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров. Большая кольцевая станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав пекинского рекордсмена на три километра.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия столичного метро будет полностью построена в 2022 году.

Читайте также:
Андрей БочкаревМетроБольшая Кольцевая линия (БКЛ)
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте