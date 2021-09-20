Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции станции метро «Варшавская»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, метро Варшавская Карта всех событий

На станции «Варшавская» бывшей Каховской ветки, которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, продолжаются работы по реконструкции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции демонтировали старые инженерные системы и завершили устройство новой монолитной платформы.

— В настоящее время идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений, — рассказал заммэра.

Как отметили Москомархитектуре, в ходе работ будут также обновлены входные зоны станции.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что платформу станции украсят мрамором и панно на историческую тему.

1-й и 2-й выходы оформят в виде стеклянных павильонов. Расположенный возле торгового центра выход 3 облицуют панелями из оцинкованной стали. Здесь установят витраж и вентиляционную решетку из перфорированных панелей, имитирующих «огни города».

— Этот проект сумел совместить уже привычные пассажирам элементы с качественной современной отделкой. Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастом к ним будут выполнены колонны темного цвета, также сделанные из мрамора. В архитектурном решении облицовки вестибюлей используется «диалог» металла и камня, в облицовке центральной части — мотивы сохраняемых панно, — рассказал Сергей Кузнецов.

Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров. Большая кольцевая станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав пекинского рекордсмена на три километра.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия столичного метро будет полностью построена в 2022 году.