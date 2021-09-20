Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе

Анастасия Колоскова

Город
Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Началось устройство опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к устройству опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Продолжается устройство временных съездов, оборудование постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций, — рассказал глава ведомства.

Строительство завершат в январе 2023 года.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 5,4 километра дорог, в том числе двух путепроводов протяженностью 0,4 километра.

Рафик Загрутдинов добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведутся работы по реконструкции четырех объектов на МКАД: развязки на пересечении с Осташковским, с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотней.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве приступили к возведению опор направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Читайте также:
ДорогиРафик ЗагрутдиновСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте