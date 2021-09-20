Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Началось устройство опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к устройству опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Продолжается устройство временных съездов, оборудование постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций, — рассказал глава ведомства.

Строительство завершат в январе 2023 года.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 5,4 километра дорог, в том числе двух путепроводов протяженностью 0,4 километра.

Рафик Загрутдинов добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведутся работы по реконструкции четырех объектов на МКАД: развязки на пересечении с Осташковским, с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотней.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве приступили к возведению опор направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта.