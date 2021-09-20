Руспродсоюз прокомментировал ситуацию с гречкой в России

Фото: Рафаэль Залян, Вечерняя Москва

Урожай гречки в этом году должен превзойти показатели прошлого года, потому что культурой было засеяно больше площадей. А повышение цен в магазинах на крупу осенью объясняется временным недостатком сырья между сезонами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Розничные цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум: крупа стоила больше, чем весной прошлого года, когда ее активно скупали в преддверии карантина, сообщил РБК. В Минсельхозе заверили, что гречки достаточно, а «возможность дефицита исключена».

— Урожай этого года по гречихе еще неизвестен, так как основные регионы-продуценты только приступают к уборке. Минсельхоз ожидает увеличения валового сбора гречихи в 2021 году, поскольку посевные площади под культурой были увеличены до 978 тысяч гектар, что на 12 процентов превышает предыдущий год. В 2020 году Россия собрала 893 тысячи тонн гречихи против 786 тысяч тонн в 2019 году, в этом сезоне урожай будет собран больше, если уборочная пройдет без сюрпризов, — сказал Востриков.

Он отметил, что спрос со стороны крупозаводов находится на уровне прошлого года, а экспорт сейчас под большим вопросом, поэтому дополнительного спроса не создает. Цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая. По его словам, некоторое изменение цен в сторону роста в начале сентября можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами.

— Дальнейшую динамику возможно анализировать после поступления цифр по валовому сбору гречихи, — заключил собеседник «ВМ».