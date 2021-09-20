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Андрей Бочкарев: К середине 2024 года завершится реконструкция еще четырех развязок на МКАД

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев: К середине 2024 года завершится реконструкция еще четырех развязок на МКАД
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Московская область, Осташковское шоссеКарта всех событий

Реконструкция еще четырех развязок на Московской кольцевой автодороги (МКАД) завершится к 2024 году в столице. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что скоро специалисты полностью доделают ремонт на магистрали.

— В ближайшие годы работа на развязках МКАД будет полностью завершена. В следующем году будет запущена развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м — с Алтуфьевским, а в 2024-м — с улицами Верхние Поля и Липецкая, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что отремонтированная развязка увеличит пропускную способность других дорог и разделит транспортные потоки.

Заместитель мэра столицы также подчеркнул, что за последние 10 лет в городе модернизировали 19 развязок с МКАД. Их общая протяженность составила свыше 150 километров.

— Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, — заключил Андрей Бочкарев.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра Москвы рассказал, что реконструкцию площади у Павелецкого вокзала в Москве завершили на 90 процентов. Он подчеркнул, что проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая» объединит в себе пассажиропотоки метро, железных дорог и наземного общественного транспорта.

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