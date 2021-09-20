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Проект «Культурный обмен» в «Иллюзионе» расскажет об Эмиле Галле

Ольга Маркова

Развлечения
Проект «Культурный обмен» в «Иллюзионе» расскажет об Эмиле Галле
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинотеатр «Иллюзион» с 23 сентября по 14 октября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в проекте «Культурный обмен: Эмиль Галле». Госфильмофонд России объединил в акции коллекции фильмов с другими культурными институциями.

Зрители в кинотеатре увидят документальную ленту Патриса Форже «Галле, творец и бунтарь», которая расскажет о творчестве и политических взглядах великого француза. Галле был убежденным гуманистом; организовывал вечерние школы для рабочего класса; участвовал в деле капитана Дрейфуса; выступал в поддержку политика и журналиста Уильяма О’Брайена и движения за автономию Ирландии; создал множество произведений из стекла и дерева на эти темы.

На 13-м Международном фестивале фильмов об искусстве ЮНЕСКО картина получила Гран-при за сценарий. Ленту предваряет обращение режиссера к зрителям в России.

После показа состоится тематическая экскурсия в музее «Собрание». Она включает осмотр юбилейной выставки «Эмиль Галле. Баллада о стекле» и постоянной экспозиции музея. Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения Эмиля Галле — реформатора художественного стеклоделия, создателя ваз и дизайнера мебели, ставшего в конце XIX века символом школы Нанси и одним из главных теоретиков модерна.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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