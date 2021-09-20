Выставка «Сверхсовременный Данте» открылась в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина и Итальянский институт культуры в Москве представляют выставку «Сверхсовременный Данте. Иллюстрации художников разных стран 1983–2021». Экспозиция приурочена к 700-летию со дня смерти создателя «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Посетители увидят многочисленные иллюстрации произведений поэта. Вслед за серией Гюстава Доре многие художники пытались по-новому визуально представить «Божественную комедию», некоторые из них — Дали, Гуттузо, Раушенберг — добились выдающихся результатов.

Зритель совершит путешествие по современной визуальной культуре — разнообразной, многогранной, богатой формальными находками, предлагающей новые способы прочтения Данте. Здесь есть и традиционные изображения сюжетов, и цифровые технологии, и их сочетание с карандашным рисунком.

Девять сериграфий Тома Филлипса — пример оригинального языка, в котором непосредственность поп-арта соединяется с удивительным поиском выразительных средств. Миммо Паладино выбирает экспериментальный, переосмысленный рисунок, стремясь нащупать архаичные корни дантовской поэмы.

Паоло Барбьери соединяет традицию и новаторство: зритель увидит, как карандаш превращается в яркое изображение. Эмилиано Понци использует цифровую технологию, создавая сюрреальное, проникнутое тревогой пространство и прочитывая Данте в современном ключе.

Выставка открыта с 18 сентября по 17 октября, сообщается на сайте музея.