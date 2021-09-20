Россиянам запретили содержать кур на дачных участках

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Жителям России запретили содержать мелкую живность, в том числе куриц, на землях для садоводства. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает «Российская газета».

За нарушение соответствующей нормы россиянам будет грозить штраф в размере до одного процента кадастровой стоимости дачного участка. В том случае, если эта стоимость не определена, нарушителю придется заплатить от десяти до двадцати тысяч рублей.

Поводом для внедрения таких изменений стал конфликт жительницы Волгограда с местной инспекцией по охране землевладений. Сотрудники инспекции нашли на даче у гражданки курятник и взыскали с нее штраф в размере десять тысяч рублей.

Женщина принялась доказывать свою правоту, прошла многочисленные инстанции и даже дошла до Верховного суда, однако проиграла дело.

Согласно законодательству РФ, земельные участки предназначены для отдыха россиян или для выращивания там зерновых культур в собственных интересах. Также на участках разрешается возводить объекты для проживания. Разводить животных на таких территориях можно только в том случае, если они относятся к личному подсобному хозяйству, подытожили в «РГ».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский ранее рассказал о действующих и планируемых мерах поддержки сельского хозяйства в регионе, в том числе о тех, что касаются мелиорации земель и культуртехнических работ.