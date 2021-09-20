Андрей Бочкарев: Запуск БКЛ улучшит доступность более 100 точек притяжения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Транспортная доступность свыше 100 точек притяжения улучшится после открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве. Такое мнение выразил в понедельник, 20 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет об общественных пространствах: парках, университетах, спортивных, культурных и досуговых объектах городской инфраструктуры.

— Запуск БКЛ не только позволит пассажирам метро значительно экономить время на ежедневных поездках, но и повысит транспортную доступность более ста объектов, находящихся в зоне притяжения новых станций, — отметил заммэра.

Андрей Бочкарев пояснил, что открытие БКЛ обеспечит удобными маршрутами 16 спортивных сооружений, 40 парковых зон, 27 корпусов учебных заведений и 38 объектов культуры и досуга.

По словам заместителя мэра столицы, в настоящий момент из-за БКЛ улучшилась транспортная доступность в районе Ходынского поля, «Мегаспорта» и объектов ЦСКА

— Также линия пройдет по территории Мневниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера. Что касается популярных прогулочных маршрутов, то после полноценного запуска линии москвичам станет удобнее добираться до таких парков, как Сокольники, Коломенское и усадьба Воронцово, — добавил Андрей Бочкарев.

Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроекта», занимающегося строительством станций Московского метрополитена, заявил, что БКЛ соединит действующие и перспективные радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от кольца. Из-за этого пассажиры станут тратить меньше времени на поездки.

В субботу, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в ближайшее время. По его словам, открытие нового участка БКЛ метро состоится в начале ноября.