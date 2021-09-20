Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

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Пандемия коронавирусной инфекции привела к всемирному кризису на рынке жилья. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишет агентство Bloomberg.

По мнению автора статьи Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только купли-продажи, но и аренды помещений.

— Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима, — цитируют в статье мэра Берлина Михаэля Мюллера.

Автор публикации добавил, что нынешняя ситуация на рынке жилья является следствием низких процентных ставок и изменений в связи с пандемией.

Темпы строительства во всем мире резко упали, граждане стали тратить гораздо меньше средств и перестали выставлять свою недвижимость на продажу.

По мнению публициста, власти некоторых стран стараются бороться с ситуацией в частном порядке. Так, например, в Канаде временно запретили продавать жилье иностранным гражданам.

Автор подытожил, что положение дел сильно напоминает время, которое предшествовало финансовому кризису в 2008 году.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин отметил роль COVID-19 в цифровой трансформации банков в России. По его словам, меры поддержки правительства и политика Банка России (ЦБ) помогли финансовым организациям преодолеть кризис, вызванный коронавирусом.