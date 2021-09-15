Мишустин отметил роль COVID-19 в цифровой трансформации банков в России

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Меры поддержки правительства и политика Банка России (ЦБ) помогли финансовым организациям преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 15 сентября.

— Коронавирус стал одним из серьезных вызовов, с которым столкнулся весь мир. Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс для развития цифровой трансформации, особенно в банковской сфере, — рассказал он.

Данные меры, по словам Мишустина, помогли банкам преодолеть кризис, создать уникальные экосистемы и запустить удобные сервисы и услуги. При этом переход финансовых институтов в онлайн представляет вызовы и угрозы, которые требуют значительных усилий от государства, уточнил глава Кабмина.

В их числе — защита личных данных, борьба с финансовым мошенничеством и сохранение конфиденциальности информации, приводит слова Мишустина сайт правительства.

2 сентября ЦБ заявил, что в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4 процента. При этом возвращение на уровень 2022 года, согласно прогнозу регулятора, произойдет только в 2024 году.

Помимо базового сценария, ЦБ также рассматривает варианты «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция», а также «Финансовый кризис». Последний предполагает волатильность на финансовых рынках в 2022 году, уточнили в ведомстве. Быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США в нем может привести к увеличению обеспокоенности инвесторов о перспективах возврата вложенных средств.