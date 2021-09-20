Суд оставил приговор рэперу Гулиеву без изменений

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию рэпера Эльмина Гулиева, который был признан виновным в ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Ранее его приговорили к четырем годам колонии. Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 20 сентября.

— Приговор Гулиеву оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Видео: Мосгорсуд

Хамовнический районный суд города Москвы 15 апреля приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишение водительских прав сроком на три года. Рэпер Эллей, сел за руль своего Infiniti FX 37, находясь в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе суда также отметили, что гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

— В пользу одного потерпевшего взыскано в счет возмещения материального ущерба 37 753 рублей, в счет возмещения морального вреда — 600 тысяч рублей. В пользу второго потерпевшего взыскано в счет возмещения материального ущерба 295 982 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда — 400 тысяч рублей, — заключил пресс-секретарь суда.

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В сентябре 2020 года музыкант Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей, сел за руль своего Infiniti FX 37, находясь в нетрезвом состоянии. У дома 40/1 на улице Остоженке он выехал на перекресток на красный свет и врезался в Mercedes. От удара автомобиль рэпера отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов — мужчину и женщину.

В аварии пострадала также пассажирка Infiniti. Все трое человек получили тяжелые травмы. Утром 22 сентября музыканта задержала полиция. Правоохранители сообщили, что в крови Гулиева были обнаружены наркотические вещества.