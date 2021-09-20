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Выставка «Капитан Беринг и его берег» открылась в Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Капитан Беринг и его берег» открылась в Биологическом музее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Биологический музей имени Тимирязева представляет выставку «Капитан Беринг и его берег», приуроченную к 340-летию со дня рождения (и 280-летию со дня смерти) Витуса Беринга.

На Командорских островах сошлись пути самых разных наук, для каждой из которых они интересны по-своему. На выставке авторы постарались раскрыть сложность и многоплановость истории, показать разные подходы к изучению места.

Экспозиция раскрывает загадку захоронения командора Беринга, рассказывает о богатейшем животном мире, в том числе и о вымершей стеллеровой корове, а также о Командорском заповеднике.

Выставка открыта до 31 декабря.

В четверг, 30 сентября, в рамках выставки состоится научно-популярный семинар «Командоры и командор: загадки и открытия», посвященный Командорским островам, их природе, открытию и первооткрывателю.

На семинаре выступят биолог, историк, антрополог, эколог. Здесь можно будет узнать, как на самом деле выглядел первооткрыватель островов, что за зверь была стеллерова корова, что из себя представляют Командоры, какова их история и природа.

Участие в конференции бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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