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Движение по Ленинградскому шоссе затруднено из-за ДТП

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение по Ленинградскому шоссе затруднено из-за ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение по Ленинградскому шоссе в сторону центра затруднено на 8 километров: от Подрезкова до МКАД. Движение в районе ДТП свободно по четырем полосам из пяти, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Движение по Ленинградскому шоссе затруднено из-за ДТПФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Столичных автомобилистов попросили планировать маршруты в объезд этого участка.

Еще одно ДТП произошло на территории столичного района Аэропорт на севере Москвы. Там машина наехала на мачту городского освещения.

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