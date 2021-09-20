Движение по Ленинградскому шоссе затруднено из-за ДТП
Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
— Движение по Ленинградскому шоссе в сторону центра затруднено на 8 километров: от Подрезкова до МКАД. Движение в районе ДТП свободно по четырем полосам из пяти, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
Столичных автомобилистов попросили планировать маршруты в объезд этого участка.
Еще одно ДТП произошло на территории столичного района Аэропорт на севере Москвы. Там машина наехала на мачту городского освещения.