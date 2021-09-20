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Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря электронному голосованию

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря электронному голосованию
Фото: Аркадий Велюров

Особенностью проведения выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва в столице стала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и трехдневный срок проведения процедуры. Такое мнение в понедельник, 20 сентября, высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

По его словам, столица показала высокую явку из-за электронного голосования.

— Есть основной показатель, связанный с явкой, явка для Москвы около 50 процентов на настояний момент — очень высокая. То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили, — заявил Виктор Потуремский.

По данным официального сайта ДЭГ, итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

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