Сергей Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Государственную думу РФ. По словам главы города, кандидаты из его списка победили во всех округах столицы. Об этом он написал в понедельник, 20 сентября, в своем блоге.

Сергей Собянин отметил, что в этом году жители Москвы проявили очень высокую активность. Около половины от всех избирателей пришли на участки или оставили свои голоса с помощью онлайн-голосования.

— Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города, — написал мэр.

Он также выразил благодарность всем тем, кто отдал свой голос за партию «Единая Россия».

Также Собянин поблагодарил всех наблюдателей и Общественный штаб, которые помогали в организации выборов и обеспечивали их прозрачность.

— Отдельные слова благодарности — команде «Единой России», участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей, и составили программу, которую нам предстоит реализовать, — подытожил глава столицы.

Центральная избирательная комиссия России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Государственную думу. Лидерство по количеству голосов по-прежнему сохраняет партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.