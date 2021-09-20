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Ученые объяснили, почему 90% преступлений совершают мужчины

Анна Михалюк

Общество
Ученые объяснили, почему 90% преступлений совершают мужчины
Фото: https://pixabay.com

Врач-невролог Антон Лукашевич и научный журналист, писатель Анастасия Травкина рассказали, почему большинство преступлений совершаются мужчинами.

Эксперты упомянули теорию, по которой уровень агрессии зависит от уровня тестостерона.

— Была простая теория: больше тестостерона — больше доминации и агрессии. Взрывы тестостероновой концентрации бывают, но они отмечаются у мужчин, которые ранее были замечены в преступной активности, — говорит Антон Лукашевич в интервью для YouTube-канала «А поговорить?». — Есть в мозгу глубинные зоны, которые отвечают за вегетативные функции: теплоотдачу, жажду, половое влечение и прочее. Там есть определенные структуры, ядра, которые ученые активно изучали. И эти ядра у мужчин больше, они связаны с маскулинизацией мозга.

Анастасия Травкина подчеркнула, что уровень тестостерона — это регулятор социального статуса самца в природе.

— Тестостерон и у мужчин, и у женщин поднимается от победы, причем от победы в понимании самого человека. Например, к финишу спортсмен пришел последним, но для него это победа, потому что он вообще не рассчитывал добежать до конца. А тот, кто пришел третьим, сожалеет о проигрыше, потому что рассчитывал на первое место. Тестостерон связан с регуляцией социального доминирования, и на то, как он сработает, повлияет общее состояние организма. Были исследования о том, что тестостерон может вызывать агрессивность, а может щедрость. Очевидно, что это связано с тем, что тестостерон — это такой регулятор социального статуса. Например, в тех же стаях шимпанзе доминантный самец — самый сильный, но главное его свойство в том, что он умеет дружить со всеми, распределяет еду между другими и больше всех играет с детьми самок.

Медики перечислили шесть ранних симптомов деменции, которая приводит к повреждению клеток мозга.

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