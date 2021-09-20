Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность учета голосов на выборах в Москве

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность учета голосов на выборах в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У любого желающего есть возможность расшифровать транзакции онлайн-голосования с помощью ключа. Об этом рассказал во вторник, 20 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

По его словам, ключ расшифровался в 21:00. С этого момента каждый мог расшифровать результаты выборов. Венедиктов добавил, что ситуации с задержкой опубликования официальных результатов электронного голосования не придали в штабе значения.

— Ключ лежит до сих пор и будет лежать, и любой человек, любая политическая партия могут заново сделать то, что сделали УИК, что сделала комиссия: заново все расшифровать и сверить. Там все анонимно, — пояснил Венедиктов.

По его словам, у москвичей нет сомнений в результате, однако есть сомнения в процедуре, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

Читайте также:
ВыборыГосдумаЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте