Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность учета голосов на выборах в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У любого желающего есть возможность расшифровать транзакции онлайн-голосования с помощью ключа. Об этом рассказал во вторник, 20 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

По его словам, ключ расшифровался в 21:00. С этого момента каждый мог расшифровать результаты выборов. Венедиктов добавил, что ситуации с задержкой опубликования официальных результатов электронного голосования не придали в штабе значения.

— Ключ лежит до сих пор и будет лежать, и любой человек, любая политическая партия могут заново сделать то, что сделали УИК, что сделала комиссия: заново все расшифровать и сверить. Там все анонимно, — пояснил Венедиктов.

По его словам, у москвичей нет сомнений в результате, однако есть сомнения в процедуре, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.