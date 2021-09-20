Госинспекция по недвижимости обследовала столицу с помощью новейших разработок

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственная инспекция по недвижимости впервые провела обследование Москвы с помощью инновационных разработок. Такую процедуру провели для обнаружения нарушений земельного законодательства. Об этом сообщили в понедельник, 20 сентября, в пресс-службе ведомства.

С помощью беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных алгоритмов и других контролирующих средств в столице реализовали инвентаризацию. В результате проверочных мероприятий специалисты выявили 70 тысяч проблемных объектов.

— Более чем из 73 тысяч выявленных признаков нарушений 8,8 тысячи относятся к самовольному строительству, 18,3 тысячи связаны с неоформленными земельно-правовыми отношениями либо нарушением документарного оформления объекта недвижимости и 3,9 тысячи — с нецелевым использованием земельного участка, — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Также он отметил, что остальные нарушения наблюдались при эксплуатации городских объектов нежилого фонда, были связаны с требованиями и ограничениями по использованию земельных участков, захламлением территорий.

Такие проверочные процедуры позволили получить актуальную картину проблем города, подчеркнул Владислав Овчинский.

Больше всего нарушений зафиксировали в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) — 36,8 тысячи. При этом в центре столицы специалисты обнаружили 7,6 тысячи проблем.

В пятницу, 17 сентября, Роспотребнадзор провел проверку кафе «Чайхана UZ» на Алтуфьевском шоссе в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. В результате специалисты опечатали заведение из-за нарушений ограничительных мер против коронавирусной инфекции.