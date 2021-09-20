Эксперты объяснили причины поражения оппозиционных кандидатов на выборах в Москве

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Кандидаты от власти стали фаворитами в онлайн-голосовании, так как оппозиционные партии допустили ошибку, призывая своих избирателей отказываться от электронного формата участия в выборах в Госдуму. Об этом рассказал в понедельник, 20 сентября, политолог Олег Матвейчев.

По его словам, «Единая Россия» популяризировала возможность проголосовать онлайн.

— Я удивлен, что сейчас со стороны оппозиционеров звучат обвинения в адрес ДЭГ: вы же сами отговаривали своих людей не голосовать электронным образом! — отметил эксперт.

В свою очередь юрист Илья Ремесло уточнил, что кандидаты от власти мобилизовали электорат с помощью электронного голосования.

— Мы видим, что недоверие к электронному голосованию сыграло злую шутку с оппозиционными кандидатами. Они стремились «переголосовать» провластных кандидатов на участке, забыв про ДЭГ, — добавил юрист, слова которого приводит «Ридус».

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,8 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.