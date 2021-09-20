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Эксперты назвали онлайн-выборы в Москве успешными

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Эксперты назвали онлайн-выборы в Москве успешными
Фото: er.ru

Во время выборов в Госдуму произошел триумф дистанционного электронного голосования. Об этом рассказал в понедельник, 20 сентября, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, онлайн-голосование дает возможность всем россиянам реализовывать свои гражданские и политические права.

— Этому способствовало голосование первых лиц: президент, мэр Москвы, премьер-министр — все проголосовали дистанционно. Тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту, — отметил Чеснаков.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский добавил, что система онлайн-голосования и трехдневный формат стали спецификой выборов в Госдуму в столице.

— Явка для Москвы — около 50 процентов — на настоящий момент очень высокая. То есть в Москве такой не было. Это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили, — объяснил эксперт, слова которого приводит газета «Известия».

По данным на 14:00, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала свыше 98 процентов протоколов избирателей на прошедших выборах в Госдуму.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

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