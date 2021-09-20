В ЦИК заявили, что по итогам выборов в Госдуму проходят пять партий

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пять политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие расширяется. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, предварительные результаты указывают на «расширение политического разнообразия» в России.

— Можно предположить, что проходят не четыре (с какого-то девяностого года) парламентские партии, а пять парламентских партий, — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Она добавила, что на выборах побеждают пять самовыдвиженцев, а также три кандидата по одномандатным округам, выдвигавшиеся непарламентскими партиями.

Так, в Госдуму проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Среди одномандатных округов победили кандидаты таких партий, как «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Кроме того, на выборах побеждают пятеро самовыдвиженцев.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,8 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.