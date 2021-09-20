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Свыше 3,5 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

Виктория Сикерина

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Свыше 3,5 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Число жителей Московской области, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, превысило три с половиной миллиона. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Глава ведомства Светлана Стригункова подчеркнула, что традиционно в осенний период наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. Однако COVID-19 продолжает распространяться.

— Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше трех с половиной миллионов человек, — заявила министр.

В издании «Подмосковье сегодня» добавили, что в регионе план по вакцинации выполнили почти на 95 процентов.

В понедельник, 20 сентября, в оперативном штабе Москвы сообщили, что за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 19 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом 7,4 процента заболевших не имели клинических симптомов заболевания.

В воскресенье, 19 сентября, главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что для полноценной защиты организма от коронавируса, возможно, придется увеличить количество доз вакцины до трех.

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