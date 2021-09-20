Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию на выборах в Госдуму

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за активную жизненную позицию во время выборов в Госдуму. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник, 20 сентября.

По его словам, об активности граждан говорит явка на выборы. Он добавил, что высокие показатели указывают на ответственность россиян в вопросах формирования Госдумы, от которой зависит стабильность страны.

— Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию, — подчеркнул президент, слова которого приводит РИА Новости.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.